Koronada kira fiyatları yüzde 70 zamlandı! İstanbul'un adalarında boş ev kalmadı
Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut tercihini değiştirince, Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Adalarda boş ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi...
Korona salgını insanları eve kapatırken, imkanı olanlar da daha izole bir hayat yaşayacakları bahçe imkanı sunan yerlere akın etti. Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Emlakçılar, "Kiralayacak ev kalmadı" dediler.
Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi.
Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükada’da kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.
Kiracı çok ama kiralayan yok
Emlakçı Zeynel Çelik şöyle konuştu: “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı.