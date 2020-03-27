Korona virüsü yemek siparişi ile bulaşabilir mi yemek siparişi vermek riskli mi?
Türkiye'ye de yayılmaya devam eden korona virüs sebebi ile restoranlar da kapatılarak yalnızca paket servise geçildi. Peki korona virüs yemek siparişi ile bulaşabilir mi, dışardan yemek siparişi vermek riskli mi? İşte detaylar..
Korona virüs her geçen gün yayılmaya devam ederken kafelerin ardından restoranlar da kapatılarak yalnızca paket servise geçildi. Bununla birlikte korona virüsün yemek siparişi ile bulaşıp bulaşmayacağı merak konusu oldu.
Bir çok firma kuryelerinin ve müşterilerinin sağlığını düşünerek bazı önlemler aldı.
Çoğu firma ödemelerini yalnızca online olarak alıyor ve kapıda ödeme gerçekleştirmiyor. Ayrıca kuryeler paketleri müşterilerin ellerine teslim etmek yerine kapıya asmayı tercih ediyor. Online ödeme seçeneğini zorunlu tutmayan firmalarsa müşterilerine temassız ödeme seçeneğini kullanmalarını öneriyor.
Pos cihazı kullanmak durumunda kalındığında ise kuryelerin, pos cihazlarını her kullanımdan önce ve sonra dezenfektanlı bir mendille temizlemesi gerekiyor. Ancak hiçbir cihazla ve kişiyle temas etmeden kargonuzu almanız sizin için de en iyisi.