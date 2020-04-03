Korona sonrası onlarca şehirler arası otobüsü Yenikapı'ya kızağa çekildi
Yeni tip coronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında şehirler arası yolculuklar kısıtlandı. Bunedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından otobüsler, Yenikapı miting meydanını doldurdu.
Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı sınırlandırıldı. Yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs, Yenikapı miting alanına park edildi.
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Salgın bitene kadar burada kalacaklar
Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek, alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Otobüslerin, koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.
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