Korona sonrası onlarca şehirler arası otobüsü Yenikapı'ya kızağa çekildi

Salgın bitene kadar burada kalacaklar

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek, alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Otobüslerin, koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.