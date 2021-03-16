Korona salgını büyüyor 11 ilde karantina başladı! İşte karantinaya alınan yerlerin tam listesi

Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da artan vakaların önüne geçmeye çalışıyor. Günlük vaka sayısı 15 binin üzerine çıkarken, Risk Haritası'nda 'Çok Yüksek Riskli' yani 'Kırmızı' olan şehirlerin sayısı da 17'den 26'ya yükseldi. Ülke genelinde denetimler sıklaştırılırken Türkiye'nin değişik bölgelerinden üst üste karantina haberleri geliyor... İşte son 24 saatte 11 ilde karantinaya alınan yerler...