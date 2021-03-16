Korona salgını büyüyor 11 ilde karantina başladı! İşte karantinaya alınan yerlerin tam listesi
Gevşeme kararlarının ardından koronavirüs vaka sayısı günlük 15 bini geçti. Mutasyon virüsler de yayılmaya başladı. Vakalardaki korkutan artışın ardından 11 şehirden peş peşe karantina kararları geldi. İşte o şehirler ve köyler...
Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da artan vakaların önüne geçmeye çalışıyor. Günlük vaka sayısı 15 binin üzerine çıkarken, Risk Haritası'nda 'Çok Yüksek Riskli' yani 'Kırmızı' olan şehirlerin sayısı da 17'den 26'ya yükseldi. Ülke genelinde denetimler sıklaştırılırken Türkiye'nin değişik bölgelerinden üst üste karantina haberleri geliyor... İşte son 24 saatte 11 ilde karantinaya alınan yerler...
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı. Ermenek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Katranlı köyü 7 gün süreyle karantina altına alındı. Öte yandan, Boyalık köyünde devam karantinanın ise 10 gün süreyle uzatıldığı bildirildi.
Tokat'ta bir köy 10 günlüğüne karantinaya alındı
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Arapören köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Köy karantinaya alınıp yolları kepçeyle kazıldı
En çok vaka artışı olan iller sıralamasında ikinci sıraya yükselen Sinop’ta, Durağan ilçesi Akçaalan köyü salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Köye giden yollar kepçi ile kazılıp toprak yığıldı.