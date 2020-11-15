Korona partisine ünlü isimler akın etti! Yakalanınca parmak işareti yaptı
Eğlence tutkunları koronavirüs dinlemiyor. Bu kez de Akmerkez Residence’taki bir dairede parti yapıldı. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu davetlilerin maskesiz katıldığı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı parti, sabahın ilk ışıklarına dek sürdü.
Tüm dünyada çok sayıda ölüme neden olan COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. Evlerde, villalarda yapılmaya başlanan “özel partiler”den biri de önceki akşam Etiler’deki Akmerkez Residence’ta bulunan bir dairede gerçekleşti.
Koronavirüsü umursamadan bir araya gelen yaklaşık 70 kişi, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Partiye katılanlar arasında cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kerim Sabancı, Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu ile oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da vardı.
Ünlü isimler gecenin sonunda görüntülenmemek için rezidansı otopark kapısından terk etti.