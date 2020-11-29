Korona olmuştu sağlığı merak konusu olmuştu! Hadise'den haber var
Koronavirüs salgını, sanat dünyasına etkisini de her geçen gün arttırıyor. Virüse yakalanan ünlülerden olan Hadise'nin son durumu belli oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sahne çalışmalarına ara vermişti. Hadise, tüm vaktini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu.
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Geçtiğimiz hafta şüphe üzerine test yaptıran şarkıcı sonucunun pozitif çıktığını öğrenmişti.
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Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve İstinyePark Residence'daki evine geçen Hadise, kendini karantinaya almıştı.
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Tek başına evinde olan şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmıyor.
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