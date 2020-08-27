Korona olan Nihat Hatipoğlu yoğun bakamda iddiası! Oğlu Osman Hatipoğlu ne dedi
Osman Hatipoğlu, 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda' iddialarını yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oğul Hatipoğlu, hocanın durumu hakkında bilgi verdi.
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumu hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda' iddialarının yer aldığını belirten Oğul Hatipoğlu, babasının sağlık durumunun her geçen gün daha iyi olduğunu açıkladı.
"Hocamızın kendisini görüp duyacaksınız"
Osman Hatipoğlu, paylaşımında, "Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendisini görüp duyacaksınız." dedi.
Bu aralar ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye yalan haberlerin döndüğünü belirten Osman Hatipoğlu, kesinlikle böyle bir şeye itibar edilmemesini söyledi.
"Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık" ifadelerine yer veren oğul Hatipoğlu, "Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var." cümlelerini kullandı.