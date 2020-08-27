Korona olan Nihat Hatipoğlu yoğun bakamda iddiası! Oğlu Osman Hatipoğlu ne dedi

"Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık" ifadelerine yer veren oğul Hatipoğlu, "Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var." cümlelerini kullandı.