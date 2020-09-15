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Korona karantinasından kaçanlar her gün 80 lira ödeyecek! Yurt ücreti belli oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle korona karantinasına uymayanlar öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Karantina süresince tüm masraflar da onlardan alınacak. Kocaeli Valiliği, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük ücreti açıkladı.

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Kocaeli Valiliği, izolasyon kararını ihlal edip evlerinden ayrılmaları halinde, yakalanıp yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli alınacağını açıkladı. Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi.

Yurtlarda zorunlu ikamete tabi tutulacaklar

İzolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine izolasyon kararına aykırı hareket edenler hakkında idari işlem başlatılırken, bu kişilerin yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına karar verildi.

Günlük 80 lira konaklama ücret ödeyecekler...

Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

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