Korona hastalarını bikinisiyle tedavi eden hemşire! Ülkeyi karıştırdı
RUSYA'da koronavirüs hastalarına bikinisinin üzerine giydiği şeffaf koruyucu önlük ile hizmet eden hemşire ülkeyi karıştırdı. O hemşirenin kimliği ortaya çıkarken ülke ikiye bölündü...
RUSYA koronavirüs salgının yeni merkez üssü olurken, ülke Covid-19 hastalarını bikinisinin üzerine giydiği koruyucu önlük ile tedavi etmeye çalışan Rus hemşireyi konuşuyor. Hastalarının ve kendisinin sağlığını riske attığı için uyarı cezası alan hemşirenin 23 yaşındaki Nadya isimli kadın olduğu tespit edildi.
Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen ve Rusya'yı karıştıran 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.
Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya’ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor. Genç hemşire olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
'Malzeme eksikliği var'
Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Covid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi. Salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Rusya’da birçok sağlık çalışanı genç hemşireye destek verdi.