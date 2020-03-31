Korona günlerinde evde çalışanlardan ilginç görüntüler!
Koronavirüs dünyayı etkisi altına alınca pek çok şirket, sosyal mesafeyi korumak adına çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi.Bundan en çok da evde yalnız kalmayacak olan tüylü canlılar memnun kaldı.
Evde kalmak ve hiçbir yere gitmek zorunda kalmayacağınız bir gün olacağını kim düşünebilirdi? Dürüst olalım birçoğumuz bu günü hayal ettik, ama sonunda geldiğine göre, muhtemelen birçoğu bunun hayaline bile pişman.
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Evde kalmamız, beklememiz ve bu virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapmamız gerek.
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Bu nedenle, yalnız hissetmemek ve bu krizi biraz olsun unutmak isteyen insanlar eve taşıdıkları iş yerlerini paylaştılar...
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İşte karantina günleri evde çalışma düzeni oluşturan insanların değişik paylaşımları!
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