Korona döneminde kıyafet temizliği nasıl olmalı?
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “pandemi” ilan edilen Kovid-19 ile mücadelede kıyafet temizliği de büyük önem taşıyor.İşte bilinmesi gerekenler!
Kaban,mont ve palto gibi dış giyim ürünlerini balkonda minimum 12 saat havalandırmalıyız.
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Gardırobu dezenfektan ürünlerle silerek hem bol bol hareket etmiş olur, hem de içinizi kıyafetlerden yana daha da rahatlatabilirsiniz
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Giydiğiniz kıyafetlerin yüksek ısıda 60-90 derece arasında yıkanmasına özen gösterin.Özellikle pamuklu çamaşırları yüksek ısılarda yıkamalıyız.
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Eğer çamaşır suyu ve yüksek ısıda yıkama mümkün değilse yıkama ve kurutma işleminden sonra mutlaka ütü yapılmalıdır.
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