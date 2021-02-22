Korona bitmeden yeni salgın şoku! Hayvandan insana bulaşıyor yeni virüs Türkiye sınırına dayandı
Koronavirüste mutasyon paniği devam ederken yeni bir virüs salgını patlak verdi. İlk haber Cezayir'den geldi. Ardından Rusya açıkladı. Hayvanlardan insanlara bulaşan kuş gribi şimdi de sınırımıza dayandı. İran'dan yeni virüsle ilgili son dakika açıklamalar geldi.
Dünya koronavirüs belasıyla mücadele ederken, yeni bir virüs ve salgın haberi de dünyayı korkutmaya başladı. İlk haber Cezayir'den geldi. Ardından Rusya’da geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez hayvanlardan insanlara bulaşan virüsün tespit edildiğini duyurdu. DSÖ bilgilendirilirken, yeni salgın sınırımıza dayandı. İran'dan gelen son dakika haberleri gelmeye başladı. İşte yeni virüs paniğine dair edinilen ilk bilgiler...
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi. Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezi'nin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de konuşla ilgili bilgilendirildiği duyuruldu.
Cezayir'de de kuş gribi görüldü
Üstelik alınan son bilgiler kuş gribi virüsünün paniğe sevk ettiği tek ülkenin Rusya olmadığını da gösterdi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurdu. Bu haber üzerine Cezayir'de sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, "Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.
Bölge kontrol altına alındı
Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti. Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.