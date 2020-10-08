'Korkuyorum' demişti! İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Atilla Baran hayatını kaybetti.Abone ol
İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan, pandemi sebebiyle yoğun bakım servisinde çalışan Dr. Atilla Baran, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 gün önce Ege Üniversitesi Hastanesine yatırıldı.
Serviste çalışma arkadaşlarının önerilerilerine karşın, “yoğuna yatarsam korkuyorum obezim çıkamam“ diyerek yaşama tutunmaya çalışan Dr. Mehmet Atilla Baran, Covid-19'a yenik düşerek bugün yaşama veda etti. 1 ay önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Baran'ın ölümü, İzmir sağlık çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı.
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