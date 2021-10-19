Korkutan ölümcül salgın uyarısı! İnsanların yarısını öldürüyor: En az 8 türü dünyada dolaşıyor

Bilim insanları kuş gribinin, dünyanın devam eden diğer pandemisi olduğunu belirterek H5N8’İn son yıllarda yaklaşık 50 ülkede binlerce tavuk, ördek ve hindi sürüsünü yok ettiğini ve durma belirtisi göstermeyen bir virüs türü olduğunu söyledi. Ancak, Astrakhan’da yaşanan olay farklıydı.