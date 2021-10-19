Korkutan ölümcül salgın uyarısı! İnsanların yarısını öldürüyor: En az 8 türü dünyada dolaşıyor
Dünya insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün yeni bir felakete sürükleniyor. Bilim insanları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül olduğunu söyleyerek korkutan uyarıyı yaptı.
Geçen yılın Aralık ayında, Rusya'nın güneyindeki Astrakhan kenti yakınlarındaki devasa bir çiftlikte 101 bin tavuk aynı gün içinde ölmeye başladı. Devlet Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler, H5N8 olarak bilinen nispeten yeni bir ölümcül kuş gribi türünün dolaşımda olduğunu gösterdi.
Ardından, birkaç gün içinde Vladimirskaya tesisindeki 900 bin kanatlı hayvan salgını önlemek için aceleyle itlaf edildi.
Bilim insanları kuş gribinin, dünyanın devam eden diğer pandemisi olduğunu belirterek H5N8’İn son yıllarda yaklaşık 50 ülkede binlerce tavuk, ördek ve hindi sürüsünü yok ettiğini ve durma belirtisi göstermeyen bir virüs türü olduğunu söyledi. Ancak, Astrakhan’da yaşanan olay farklıydı.
Çiftlikteki 150 işçiye yapılan testte, beş kadın ve iki erkeğin hafif de olsa hastalığa yakalandığı tespit edildi. H5N8'in kuşlardan insanlara atladığı ilk kez bu şekilde ortaya çıktı.