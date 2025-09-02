Korkutan ihtimal gerçek olur mu? Üçüncü dünya savaşını hangi ülke başlatır?

DÜNYANIN EN BÜYÜK İMTİHANI OLABİLİR!

Dünya, tarih boyunca pek çok büyük çatışmaya sahne oldu. Ancak teknolojinin, ideolojilerin ve küresel güç dengelerinin bu denli karmaşıklaştığı bir dönemde, olası bir küresel savaşın etkileri geçmiştekilerle kıyaslanamayacak kadar yıkıcı olabilir.