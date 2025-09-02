Korkutan ihtimal gerçek olur mu? Üçüncü dünya savaşını hangi ülke başlatır?
Üçüncü dünya savaşını başlatma ihtimali en yüksek ülkeler açıklandı. Peki hazırlanan listeye göre üçüncü dünya savaşını hangi ülke başlatabilir? İşte üçüncü dünya savaşını başlatma ihtimali en yüksek olan ülkeler...
DÜNYANIN EN BÜYÜK İMTİHANI OLABİLİR!
Dünya, tarih boyunca pek çok büyük çatışmaya sahne oldu. Ancak teknolojinin, ideolojilerin ve küresel güç dengelerinin bu denli karmaşıklaştığı bir dönemde, olası bir küresel savaşın etkileri geçmiştekilerle kıyaslanamayacak kadar yıkıcı olabilir.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI HANGİ ÜLKE BAŞLATIR?
Güç gösterileri, askeri yatırımlar ve diplomatik restleşmeler, bazı ülkeleri potansiyel bir küresel çatışmanın merkezine yerleştiriyor.
Listedeki ülkeler yalnızca kendi ulusal çıkarlarını koruma amacıyla değil, aynı zamanda bölgesel nüfuzlarını artırma hedefiyle de agresif politikalar izleyebiliyor. Peki hangi ülkenin savaşı başlatma ihtimali daha yüksek?
İŞTE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI BAŞLATMA İHTİMALİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER!
20) MALİ
19) NİJER
18) UKRAYNA
17) MYNMAR
16) IRAK
15) AFGANİSTAN
14) YEMEN
13) NİJER