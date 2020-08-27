Korkutan açıklama! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi gün gün vaka sayıları

Gerçek vaka sayısı açıklanan rakamın 10 katı

Açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, "Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye'de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" dedi.