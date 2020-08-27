Korkutan açıklama! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi gün gün vaka sayıları
Koronavirüste vaka sayılarındaki artış önlenemezken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyku kaçıran açıklamalar geldi. "Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor" diyen Prof. Dr. Ceyhan "Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor" tespiti yaptı.
Türkiye Ağustos ayı başından bu yana günlük vaka sayısında 4 rakamlı sayıların altına düşemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni önlemler almak zorunda kaldık" derken, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama geldi. Artan Covid-19 vaka sayılarını işaret eden Prof. Dr. Ceyhan, "Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" diyerek durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı. İşte o açıklamalar ve son 10 günün korona vaka artış tabloları...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Gerçek vaka sayısı açıklanan rakamın 10 katı
Açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, "Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye'de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" dedi.
Koca: Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak." dedi.