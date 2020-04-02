Korkunç! Yaşlılardan sökülüp gençlere takın Covid-19'dan ölüm sayısı 47 bini geçti
İspanya'da ölenlerin sayısı 10 bini geçti... İngiltere, doktorlara "Solunum cihazı sıkıntısı olursa yaşlı hastalardan söküp genç hastalara takın" emri verdi. Bill Gates hakkında yeni koronavirüs iddiası tam bomba! İşte Covid-19 görülmeyen 9 ülke...
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bir milyona yaklaştı, 47 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti. Son dakika bilgisine göre İtalya'dan sonra İspanya'da 10 bin ölü sınırını geçti. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 200 bini aştı. İngiltere'de doktorlara, "Solunum cihazı sıkıntısı olursa yaşlı hastalardan söküp genç hastalara takın" emri verildi. ABD'de 6 haftalık bebek virüsten öldü..İşte dünyada bugün olup bitenler...
Yaşlılardan çıkarıp gençlere takılacak
Veliaht Prens Charles, Başbakanı ve Sağlık Bakanı'nda koronavirüs çıkan İngiltere'de can kaybı 2 bin 352 kişiye çıkarken kan dondurucu önlemler alınmaya başlandı. Ulusal Sağlık Servisi'nin, doktorların rehberine eklediği san maddeye göre, ihtiyacı olan herkese solunum cihazı sağlanamaması halinde doktorlara, yaşama ihtimali daha düşük görülen yaşlı hastalardan cihazların çıkarılıp daha genç hastalara takılması gerekebileceği uyarısı yapıldı.
İspanya'da 24 saatte 950 kişi öldü
Dünyada Covid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Bakanlığın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Koronadan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları bildirildi. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.
Bill Gates koronavirüsün dünyaya yayılacağını nasıl bildi?
İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın Barcelona'nın eski futbolcusu olan amcası Toni Nadal'dan Bill Gates'le ilgili bomba bir iddia geldi. Rafael Nadal ile Roger Federer, 8 Şubat tarihinde Güney Afrika'da yardım amaçlı bir maç için karşı karşıya gelmiş ve o maçı Bill Gates de izlemişti. Amca Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de koronavirüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' iddiasında bulundu. Bill Gates hakkında, koronavirüsü ürettiği iddiaları da gündeme gelmişti.
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Nadal, ''İnsanlar maalesef bazı şeyleri çok çabuk unutuyor veya ciddiye almıyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı şeyler değişmiyor. Böyle olunca da işler kötüye gidiyor.'' diyerek konuşmasını sürdürdü.