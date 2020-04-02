Korkunç! Yaşlılardan sökülüp gençlere takın Covid-19'dan ölüm sayısı 47 bini geçti

Bill Gates koronavirüsün dünyaya yayılacağını nasıl bildi?

İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın Barcelona'nın eski futbolcusu olan amcası Toni Nadal'dan Bill Gates'le ilgili bomba bir iddia geldi. Rafael Nadal ile Roger Federer, 8 Şubat tarihinde Güney Afrika'da yardım amaçlı bir maç için karşı karşıya gelmiş ve o maçı Bill Gates de izlemişti. Amca Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de koronavirüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' iddiasında bulundu. Bill Gates hakkında, koronavirüsü ürettiği iddiaları da gündeme gelmişti.





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Nadal, ''İnsanlar maalesef bazı şeyleri çok çabuk unutuyor veya ciddiye almıyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı şeyler değişmiyor. Böyle olunca da işler kötüye gidiyor.'' diyerek konuşmasını sürdürdü.