Korkunç yangında evleri yanmıştı! Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten 'Hollywood' kararı!

EV ARIYORLAR

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre, Ocak 2025'teki yangın felaketinin ardından evleri ve eşyaları için sigorta şirketinden ödemelerini alan Doğulu ve Saat çifti, Malibu'daki arsa üzerine yeni bir ev yaptırmama kararı aldı. Rotayı başka bir bölgeye çeviren ünlü çift, Hollywood bölgesinde yeni bir villa arayışına girdi. İkilinin ilgilendiği villaların satış fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı ve beğendikleri bir evde karar kılmaları durumunda satın alma işlemlerini gerçekleştirecekleri öğrenildi.