Korkunç yangında evleri yanmıştı! Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten 'Hollywood' kararı!
Los Angeles'ta Ocak 2025'te çıkan yangında Malibu'daki 2,5 milyon dolarlık evleri küle dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yanan evin yerine yenisini yaptırmaktan vazgeçerek Hollywood’dan villa aramaya başladı.
Şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat, ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen büyük yangında küle dönen Malibu sahilindeki mülkleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Çift, kullanılamaz hale gelen 2,5 milyon dolar değerindeki mülklerini yeniden inşa etmek yerine farklı bir bölgeden yeni bir konut satın almayı planlıyor.
EV ARIYORLAR
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre, Ocak 2025'teki yangın felaketinin ardından evleri ve eşyaları için sigorta şirketinden ödemelerini alan Doğulu ve Saat çifti, Malibu'daki arsa üzerine yeni bir ev yaptırmama kararı aldı. Rotayı başka bir bölgeye çeviren ünlü çift, Hollywood bölgesinde yeni bir villa arayışına girdi. İkilinin ilgilendiği villaların satış fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı ve beğendikleri bir evde karar kılmaları durumunda satın alma işlemlerini gerçekleştirecekleri öğrenildi.
MADDİ DEĞERİ YÜKSEK EŞYALARI YOK OLMUŞTU
Malibu'daki villanın kül olduğu yangın, çiftin maddi değeri yüksek birçok özel eşyasını da kaybetmesine yol açmıştı. Felakette Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki müzik stüdyosu, özel ses kayıtları ve dünyaca ünlü müzayedelerden satın aldığı 15 adet özel gitarı yanarak kül olmuştu. Aynı yangında Beren Saat’in gelinliği ile çifte ait yaklaşık 50 heykel ve tablodan oluşan sanat koleksiyonu da yok olan eşyalar arasında yer almıştı.
HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA KOMŞUYDULAR
Doğulu ve Saat çiftinin yangında tamamen yitirdiği Malibu sahilindeki eski villalarının çevresinde dünyaca ünlü isimler ikamet ediyordu. Çiftin eski komşuları arasında dünya sinemasının önde gelen aktörlerinden Mel Gibson, Tom Hanks ve oyuncu Adam Brody gibi isimler bulunuyordu. Çiftin Hollywood'da yeni bir konuta geçmesiyle birlikte adresleri değişmiş olacak.