Korkunç! Tıkanan lavabosu için aldığı çözücü bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı ne olduğunu anlamadım

Özlem Atay yaşadıklarını şöyle özetledi: "Akşam üzeri lavabo tıkandı. Ben de marketten aldığım çözücüyü lavaboya döktüm. Kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu anlayamadım."