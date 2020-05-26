Korkunç! Tıkanan lavabosu için aldığı çözücü bomba gibi patladı
İSTANBUL Cihangir'de yaşayan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı kimyasal çözücünün patlaması sonucunda yüzünden feci şekilde yaralandı... Oğuzcan YAZAR-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
REKLAM sektöründe çalışan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı kimyasal çözücünün patlaması sonucunda yüzünden yaralandı. Yüzünde 2'inci derecek yanıklar oluşan Atay, haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını söyledi.
Olay, Beyoğlu Cihangir’de Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosu için markete giderek lavabo açıcı aldı. Eve dönen Atay, kullanım talimatları doğrultusunda ürünü lavaboya dökerek sıcak suyu eklemeye başladı.
Suyu eklediği sırada kimyasal madde olan lavabo açıcı patladı. Atay önce gaz patlaması yaşandığını düşündü ancak yüzünde büyük bir acı hissedince yandığını söyleyerek annesinden yardım istedi. Bunun üzerine annesi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Özlem Atay tedavi altına alındı.
Bomba gibi patladı ne olduğunu anlamadım
Özlem Atay yaşadıklarını şöyle özetledi: "Akşam üzeri lavabo tıkandı. Ben de marketten aldığım çözücüyü lavaboya döktüm. Kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu anlayamadım."