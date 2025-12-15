BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51
HABER /  DÜNYA

Korkunç sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Korkunç sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği bildirildi.

Abone ol

Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımının geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP’ın aktardığına göre, yerel makamlar, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, şu ana kadar can kaybının 21 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar gören vatandaşlara destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini ifade etti.

Fas’ta yapılan ilk açıklamalarda, kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor taraftarına müjde! Yüksel Yıldırım anlaşmayı gece 4'te açıkladı
Samsunspor taraftarına müjde! Yüksel Yıldırım anlaşmayı gece 4'te açıkladı
ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
ABD, Sudan'daki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı
ABD, Sudan'daki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı
Otomotiv ihracatı 11 ayda 37 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı 11 ayda 37 milyar dolar oldu
İstanbul Valiliği duyurdu! Cami çevrelerinde milli piyango bileti ve şans oyunu satışı yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu! Cami çevrelerinde milli piyango bileti ve şans oyunu satışı yasaklandı
Dişçi çiftin kan donduran istismarı! Kocası tecavüz etti, karısı öptü
Dişçi çiftin kan donduran istismarı! Kocası tecavüz etti, karısı öptü
CHP'nin Kağıthane mitingi iptal edildi
CHP'nin Kağıthane mitingi iptal edildi
Parkta çıkan kavga korkunç bitti! 16 yaşındaki öğrenci...
Parkta çıkan kavga korkunç bitti! 16 yaşındaki öğrenci...
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var