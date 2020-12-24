Korkunç olay! Yüzünde sadece gözleri kaldı genç kızı bu halde buldular
Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği kentte, 20 yaşındaki genç kızın çığlıklarını duyanlar, evlerinden dışarı fırlayarak koştu. Genç kızı o halde görenler dehşete düştü.
Korkunç olay Rusya'nın Sibirya kentine gerçekleşti. 20 yaşındaki Rus güzellik uzmanı 23 Aralık sabahı Sibirya'nın en doğusundaki Ulan-Ude kentinde yürürken hayatının şokunu yaşadı.
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10 vahşi köpek, termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği bölgede, genç kıza saldırarak kıyafetlerini parçaladı.
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Genç kızın yüzüne de saldıran vahşi köpekler, Tatyana'nın yüzünün neredeyse tamamını yedi.
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Genç kızı kemiklerine kadar kemiren hayvanlar, çevredekilerin yardıma koşmasıyla dağıldı.
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