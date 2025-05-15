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Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

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Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Meksika'da sosyal medya fenomeni Valeria Marquez'in öldürülmesi ülke gündemine oturdu. 23 yaşındaki fenomen TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü.

Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

23 yaşındaki Valeria Marquez Meksika’da güzellik ve makyaj üzerine içerikler üreten fenomen bir isimdi. Sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, korkunç bir saldırıya kurban gitti. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın yapan Marquez, o sırada silahlı saldırıya uğradı.

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Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Olay, Meksika'nın Zapopan kentinde Marquez’in çalıştığı bir güzellik salonunda meydana geldi. 

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Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Marquez'in öldürülmeden saniyeler önce TikTok canlı yayını açıktı. Videoda, “Geliyorlar,” dediği ve ardından arka plandan birinin “Vale?” diye seslendiği duyuldu. Marquez “Evet?” diye yanıt verdikten sonra yayının sesini kapattı. Kısa bir süre sonra ise saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Korkunç olay! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Saldırıdan hemen sonra biri cep telefonunu yerden alırken, kısa süreliğine yüzü canlı yayında göründü. Ardından yayın sona erdi.

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