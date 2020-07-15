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DÜNYA

Korkunç olay! Kedileri çamaşır makinesine atarak öldürdü

Malezya’da bir çamaşırhanede 3 farklı çamaşır makinesinde ölü kedi gören kadın müşteri polisi aradı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, dükkana giren bir kişinin 3 kediyi 3 ayrı çamaşır makinesine atarak öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Olay, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki bir çamaşırhanede meydana geldi. Çamaşırlarını yıkatmak için işletmeye giren kadın müşteri, 3 farklı çamaşır makinesinde 3 ölü kediye rastladı. Karşılaştığı oaKadın müşteri polisi arayarak durumu ihbar etti. Çamaşırhaneye gelen polis, işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

“Kedileri canice öldürdü”

Güvenlik kamerasını inceleyen polis,gördükleri karşısında şoke oldu. Kayıtlarda, çıplak ayaklı bir kişinin dükkanda kedileri çamaşır makinesine attığı ve kapaklarını kapatarak makineleri çalıştırdığı görüldü. Kimliği açıklanmayan kişinin evsiz olduğu ifade edilirken polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. İfadesi alınan kişinin Malezya 2015 Hayvan Refahı Kanunu’na göre yargılanacağı belirtildi. Öte yandan, şüphelinin 3 yıla kadar hapis ve 40 bin Malezya Ringgiti (Yaklaşık 65 bin TL) para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

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