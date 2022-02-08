Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Eli kopunca kanlar içinde kaldı
Rumeli Kavağı'nda yüzen voleybolcu Belgin Azak'ın başına gelen akılalmaz olay spor kariyerini bitirdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Robert Spor Kulübü Derneği'nde forma giyen Belgin Azak (22), 7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken kendisine doğru hızla gelen bir tekne gördü.
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Genç kız, gelen tekneden kendisini korumak için suya daldı
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O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu.
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Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı.
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