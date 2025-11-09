BIST 10.925
Korkunç olay! Genç kadını kolonya döküp ateşe verdi, tutuklandı

Kadıköy'de bir eğlence mekanında Gözde Yılmaz’ın yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği belirlenen S.A.G. isimli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

