Korkunç olay! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı.