Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Bu sırada araya giren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakalanan şüpheli B.O'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. V.H. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.