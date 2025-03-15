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Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını benzin döküp, yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Alınan bilgiye göre,  B.O, birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı V.H. ile sokakta tartışmaya başladı.

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Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Tartışmanın büyümesi üzerine B.O, yanındaki bidonda bulunan benzini üzerine döktüğü kadını çakmakla yakmak istedi.

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Korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istedi

Bu sırada araya giren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakalanan şüpheli B.O'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. V.H. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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