Korkunç olay arabayı ateşe verdi kendisi ve 3 çocuğu yanarak öldü, eşi yaralı
Yeni Zelanda, büyük bir trajediyi konuşuyor. Eski rugby yıldızlarından Rowan Baxter, cinnet geçirerek direksiyon başında otomobilini ateşe verdi, kendisi ve 3 çocuğu feci şekilde öldü, eski eşi yaralı kurtuldu.
Yeni Zelanda'da korkunç bir olayla sarsıldı. Eski rugby oyuncusu Rowan Baxter, içinde eşi Hannah ve 3 çocuğu bulunan arabayı ateşe verdi. Anne Hannah kendini dışarı atarak kurtulurken, Baxter ile yaşları 10'nun altında olan 3 çocuk yanarak feci şekilde can verdi. Baxter'in geçen yıl eşinden ayrıldığı ve çocuklarını görememekten şikayet ettiği öğrenildi.
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Olay, Yeni Zelanda'nın Brisbane şehrinde meydana geldi. İddiaya göre Baxter, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı sürerken bir anda arabayı ateşe verdi.
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Baxter'in eşi Hannah, arabadan kurtulmayı başarırken Baxter ve 3 çocuğu yanarak can verdi.
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Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Baxter'in eşi Hannah, arabadan atlarken ''Üstümüze benzin döküyor!'' diye bağırdı.
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