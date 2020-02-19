Korkunç olay arabayı ateşe verdi kendisi ve 3 çocuğu yanarak öldü, eşi yaralı

Yeni Zelanda'da korkunç bir olayla sarsıldı. Eski rugby oyuncusu Rowan Baxter, içinde eşi Hannah ve 3 çocuğu bulunan arabayı ateşe verdi. Anne Hannah kendini dışarı atarak kurtulurken, Baxter ile yaşları 10'nun altında olan 3 çocuk yanarak feci şekilde can verdi. Baxter'in geçen yıl eşinden ayrıldığı ve çocuklarını görememekten şikayet ettiği öğrenildi.