Korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, görüntü dehşete düşürdü
Anadolu Ajansı
Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Ceyhan ilçesinde otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.
Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Tırın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.
