BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05

'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

Kanal D'nin Yargı dizisinde Ceylin Erguvan'ın karakterini canlandıran Pınar Deniz ile Ilgaz Kaya karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu itiraflarıyla olay oldu.

'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinin başrolleri Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Deniz ve Urgancıoğlu'nun açıklamaları olay oldu. 

127
'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

‘Yargı’, bir arada olduğunuz ikinci proje. İlk karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz?
Kaan Urgancıoğlu: İlk kez ofiste karşılaştık.
Pınar Deniz: Hayırrr, ofisin tam girişinde karşılaştık!
Kaan Urgancıoğlu: Aa, evet. Birbirimize elimizi uzatarak yaklaşırken Pınar elini yukarıdan kaldırdı ve yukarıda tokalaştık. “İlişkiye yukarıdan mı başlarsın” dedim. O da gülmeye başladı.

227
'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

Nasıl bir ikili oldunuz?
Pınar Deniz: Enerjik ve yüksek bir insanım. Kaan’ın da enerjisi yüksektir ama sakin tarafı ağır basıyor. Birbirimizi partner olarak tamamladığımızı, iki farklı enerjinin uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum.

327
'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

Kaan Urgancıoğlu: Evet, Pınar devamlı enerjik, yüksek, sette sürekli şarkı söylüyor mesela, her gün başka şarkıyla geliyor, dilimize devamlı abuk sabuk şarkılar takılmasına neden oluyor (gülüyor).

Pınar Deniz: Evet, 24.00’ten sonra “Hooop, hadi bakalım” diye yükseliyorum. Sanırım yanımdakileri yükseltmeyi seviyorum. Kaan’la birbirimizi dengeliyoruz. O yüzden onunla çalışmayı seviyorum.

427