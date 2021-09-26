'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti

Nasıl bir ikili oldunuz?

Pınar Deniz: Enerjik ve yüksek bir insanım. Kaan’ın da enerjisi yüksektir ama sakin tarafı ağır basıyor. Birbirimizi partner olarak tamamladığımızı, iki farklı enerjinin uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum.