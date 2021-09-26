'Korkunç hissettiriyor, ağlamaya başlıyorum' deyip Kanal D Yargı Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz itiraf etti
Kanal D'nin Yargı dizisinde Ceylin Erguvan'ın karakterini canlandıran Pınar Deniz ile Ilgaz Kaya karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu itiraflarıyla olay oldu.
İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinin başrolleri Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Deniz ve Urgancıoğlu'nun açıklamaları olay oldu.
‘Yargı’, bir arada olduğunuz ikinci proje. İlk karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz?
Kaan Urgancıoğlu: İlk kez ofiste karşılaştık.
Pınar Deniz: Hayırrr, ofisin tam girişinde karşılaştık!
Kaan Urgancıoğlu: Aa, evet. Birbirimize elimizi uzatarak yaklaşırken Pınar elini yukarıdan kaldırdı ve yukarıda tokalaştık. “İlişkiye yukarıdan mı başlarsın” dedim. O da gülmeye başladı.
Nasıl bir ikili oldunuz?
Pınar Deniz: Enerjik ve yüksek bir insanım. Kaan’ın da enerjisi yüksektir ama sakin tarafı ağır basıyor. Birbirimizi partner olarak tamamladığımızı, iki farklı enerjinin uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum.
Kaan Urgancıoğlu: Evet, Pınar devamlı enerjik, yüksek, sette sürekli şarkı söylüyor mesela, her gün başka şarkıyla geliyor, dilimize devamlı abuk sabuk şarkılar takılmasına neden oluyor (gülüyor).
Pınar Deniz: Evet, 24.00’ten sonra “Hooop, hadi bakalım” diye yükseliyorum. Sanırım yanımdakileri yükseltmeyi seviyorum. Kaan’la birbirimizi dengeliyoruz. O yüzden onunla çalışmayı seviyorum.