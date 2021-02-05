Korkunç görüntüler! Kendisini reddeden kadına baltayla saldırdı

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde salı günü yaşanan olayda saldırganın motosikletle kadının evinin önüne geldiği görünüyor.

Dışarıdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahul Goud'un kadını görür görmez üzerine hızlıca koşarak elindeki baltayla saldırmaya başladığı görünüyor. Kadınsa kaçmaya çalışırken kendisini darbelere karşı korumaya çalışıyor.

İçerideki güvenlik kameralarındaysa 30 yaşındaki saldırganın, kucağındaki bebekle içeri kaçan kadını kovalamaya devam ettiği, apartmanda da kadına baltayla saldırmaya devam ettiği görünüyor.

Kimliği açıklanmayan kadının el, kol ve omuzundan yaralandığı, tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olay üzerine harekete geçen polis çarşamba günü saldırganı yakaladı. Polis Goud'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Goud'un kadını bir süredir taciz ettiği, evli olduğunu bilmesine rağmen kendisini ilişkiye zorladığı ifade edildi. Saldırganın tacizlerine son vermemesi üzerine kadının polise şikayette bulunduğu, Goud'unsa gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldığı ve intikam almak için kadına saldırdığı belirtildi.