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Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

ATV'nin sevilen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hğkğmdaar Olmaz'da bir ayrılık daha yaşanacak. Seyirci ise ayrılıklardan memnun değil.

Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

ATV en ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Sürekli bir oyuncu sirkülasyonu içerisinde olan diziden bu kez kötü haber geldi. EDHO'da yaşancak ayrılık seyircinin isyan etmesine neden oldu.

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Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

Sanem Çelik’in hayat verdiği Ceylan karakterinin beklenmeyen bir sonla vedası konuşuluyor. Atv’de 6 sezondur ekranlara gelen dizide Sanem Çelik, daha önce de rol almış ancak bir dönem ara vermişti. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edecek.

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Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceylan’ın feci bir sonla diziden ayrılacağı haberi de merakları iyice arttırdı.

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Korkunç bir sonla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda ediyor EDHO'da yine ayrılık

Oktay Kaynarca ile başrolde yer alan Sanem Çelik'in dizinin geçtiğimiz sezonlarında da yer alması ve hikaye gereği gitmesinden sonra yeniden döndüğü sezon sonrasındaki bu ölüm, artık diziye tamamen veda edeceğini de gösterdi.

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