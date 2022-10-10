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Korkulan oluyor! Flaş açıklama! Rusya'nın gazına gelen Belarus'ta savaşa giriyor

Dünya diken üstünde. Rusya'nın Kiev'i bombalamasının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek, "Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

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Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi.

Patlamalar yerel saat ile 08.15'te meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, patlamaların Kiev'İn Shevchenko bölgesinde yaşandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Putin füzelerle konuşan bir teröristtir' ifadesi yer aldı.

Saldırıların hemen ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Lukaşenko ayrıca, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya'nın Belarus'u savaş katma planı: Ukrayna saldıracak

Kremlin son askeri başarısızlıklar ve Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne saldırıdan sonra planlarını gözden geçiriyor. Bu kez Ukrayna'ya kuzeyden baskı için Belarus'un savaşa katılması gündemde.

Belarus'ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine, "Ukrayna, Belarus’a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek" notası verildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise, Belarus'a saldırı iddia reddedilerek, Lukaşenko'nun Putin tarafından kuzeyden Ukrayna'ya saldırma konusunda ikna edildiği belirtildi:

"Ukrayna, komşumuz Belarus'a saldıracağını kesinlikle reddediyor. Minsk'teki büyükelçimize verilen nota Rusya lideri Putin'in bu ülkeyi bize karşı savaşa sokma planının parçası olarak değerlendiriyoruz. Belarus yönetimini Moskova'dan verilen emirlere itaat etmemeye davet ediyoruz."

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