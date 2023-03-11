Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat
Şap hastalığının Türkiye'de görüldüğü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıkladı. Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci karar kadar yasaklandığı da duyuruldu. Bu açıklamanın ardından şap hastalığı korkusu yayılmaya başladı. Veteriner Hekim Barış Ulutaş, şap hastalığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye'de çeşitli illerde görülen şap hastalığı sebebiyle tüm hayvan pazarları kapatıldı. Şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı görülen işletmelerde tedbirlerin alındığını bilgisini de paylaştı.
Şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinden sonra herkesi büyük bir korku sardı. Veteriner Hekim Barış Ulutaş, Türkiye'de şap hastalığından kaynaklı riskler için uyardı.
İlk 24 saat çok önemli
Veteriner Hekim Barış Ulutaş, şap hastalığının ilk belirtilerinin sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma olduğunu söyleyerek ilk 24 saate dikkat çekti.
Dil-dişetinde veziküller şekillenir
“"Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma şap hastalığında ilk bulgular olarak kabul edilir. 24 saat içerisinde hayvanlarda salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir .