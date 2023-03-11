Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

Dil-dişetinde veziküller şekillenir

“"Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma şap hastalığında ilk bulgular olarak kabul edilir. 24 saat içerisinde hayvanlarda salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir .