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Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

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Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

Şap hastalığının Türkiye'de görüldüğü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıkladı. Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci karar kadar yasaklandığı da duyuruldu. Bu açıklamanın ardından şap hastalığı korkusu yayılmaya başladı. Veteriner Hekim Barış Ulutaş, şap hastalığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

 Türkiye'de çeşitli illerde görülen şap hastalığı sebebiyle tüm hayvan pazarları kapatıldı. Şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı görülen işletmelerde tedbirlerin alındığını bilgisini de paylaştı.

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Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

Şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinden sonra herkesi büyük bir korku sardı. Veteriner Hekim Barış Ulutaş, Türkiye'de şap hastalığından kaynaklı riskler için uyardı.

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Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

İlk 24 saat çok önemli

Veteriner Hekim Barış Ulutaş, şap hastalığının ilk belirtilerinin sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma olduğunu söyleyerek ilk 24 saate dikkat çekti.

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Korkulan oldu Türkiye'de ilk şap hastalığı görüldü! İnsana çok hızlı bulaşıyor bu belirtilere dikkat

Dil-dişetinde veziküller şekillenir

“"Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma şap hastalığında ilk bulgular olarak kabul edilir.  24 saat içerisinde hayvanlarda salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir .

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