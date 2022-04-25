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Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

İZMİR’de 70’li yılların başında, yeni kurulan fabrikalarda çalışmak üzere sakinlerinin bir bir terk ettiği Hacıömerli köyü, dönem dizisi ve korku filmi yapımcılarının gözdesi oldu.

Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli köyü, 1970’lerde bölgeye kurulan fabrikalardan dolayı, sakinlerinin göç etmesi sebebiyle adeta terk edildi. 

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Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

Köylülerin, çevrede kurulan fabrikalarda çalışmak üzere terk ettiği Hacıömerli köyünde, 3 hanede yaklaşık 10 kişi yaşamını sürdürürken, köy ise yapımcıların gözdesi oldu.

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Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilmeden önce köyün merkez niteliğinde olduğunu söyleyen Hacıömerli Mahallesi Muhtarı Suat Ural, “Köyümüzde; yağhane, terzi, bakkal, nalbant varmış. Köyümüz, civar köylerin alışveriş yaptığı bir köy konumundaymış." dedi.

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Korku filmi platosuna benziyor! Evlere işaretler yapmışlar: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

Ural "Göç başladıktan 30 sene sonra köy tamamen boşaldı. Köy terkedildikten sonra yapım şirketlerinin dikkatini çekti. Çanakkale dönem dizisi olan Seddülbahir 32 Saat’in bazı sahneleri burada çekildi. Daha sonra korku filmleri de çekildi” dedi.

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