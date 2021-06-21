'Korku filmi gibi' deyip Deniz Akkaya itiraf etti: Ölümsüz olmak için kendime...

◊ Anne olmak... İnsanı daha kaygılı ve titrek mi yapıyor, daha cesur ve gözü kara mı?

- Anne olmak, daha gözü kara, cesur birine eviriyor kişiyi... Tabii gerçekten anneliği yaşıyorsanız. Şehirde annelik görevi dadılara bırakıldığı için birçok kadın anneliği hissetmeden, “çocuklar bir bakmışsın büyümüşler” diyerek durumdan bihaber yaşayıp gidiyor. Buna annelik değil, üreme deniyor doğada...