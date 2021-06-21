'Korku filmi gibi' deyip Deniz Akkaya itiraf etti: Ölümsüz olmak için kendime...
43 yaşındaki manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya yaptığı itiraflarla magazin gündemine oturdu.
Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Deniz Akkaya, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'e çarpıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulundu.
◊ Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklâl Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?
- Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende. (Gülüyor)
◊ Tescilli güzelsiniz. Sizce hangisi daha etkili: Çerkez genleri mi, estetik mucizesi mi?
- Güzelliğimde hem Çerkez genlerim, hem spor hem de estetik dokunuşlarda bilinçli seçimlerim rol oynuyor. Yoksa kaş göz herkeste var.
◊ 3 Ağustos, Aslan burcu... Hangi özelliğiniz daha fena: Otoriterlik mi, keyfe aşırı düşkünlük mü?
- Aslanlar gururlarına sarılıp yatarlar geceleri.
◊ Hayatınız film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?
- Bilimkurgu tadında ama iki parçalık bir film. Hayatın “Truman Show” gibi simülasyon olduğunu anladığın an, hayat yeniden başlıyor. Sonrası “Black Mirror” tadında ilerliyor. Hele de koronadan sonra...
◊ Anne olmak... İnsanı daha kaygılı ve titrek mi yapıyor, daha cesur ve gözü kara mı?
- Anne olmak, daha gözü kara, cesur birine eviriyor kişiyi... Tabii gerçekten anneliği yaşıyorsanız. Şehirde annelik görevi dadılara bırakıldığı için birçok kadın anneliği hissetmeden, “çocuklar bir bakmışsın büyümüşler” diyerek durumdan bihaber yaşayıp gidiyor. Buna annelik değil, üreme deniyor doğada...