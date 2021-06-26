'Korkmuyorum' deyip Defne Samyeli itiraf etti! Mustafa Sandal'a 'yapılan yanlıştı' tepkisi
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Defne Samyeli, yaptığı açıklamalarıyla olay oldu. Samyeli, Mustafa Sandal ile ilgili de konuştu.
Son günlerde mayolu ve bikinili pozlarıyla magazin gündemine olay olan Defne Samyeli, önceki gün Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yemekle ilgili konuşan Samyeli "O kadar yemek yedim ki 1,5 saat spor yapsam ancak çıkar acısı. Ben yıllar önce sırf çok yemek yiyebileyim diye spor yapmaya başladım zaten." ifadelerini kullandı.
Aşı olmadığını ifade eden Defne Samyeli, "Ne zaman aşı olacağımı bilmiyorum. Bakacağım artık ama bu virüs hep var olacak gibi." diye konuştu.
Virüsle ilgili Samyeli "Diyabet ve damar tıkanıklığından milyonlarca kişinin hala öldüğü bir dünyada yaşıyorken bir başka virüsten dünyanın sonunun geleceğini hiç anlamlı bulmuyorum." şeklinde konuştu.