Korkmaz, Tour de France’ın Resmi Bisiklet Serisi L’Étape Türkiye’de bisiklet tutkunlarıyla buluştu

Dünyanın en prestijli ve köklü bisiklet organizasyonlarından Tour de France’ın ruhunu Türkiye’ye taşıyan L’Étape Türkiye, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası ölçekte önemli bir spor buluşmasına sahne oldu.

Aktif yaşamı ve insanları ortak tutkular etrafında bir araya getiren deneyimleri destekleyen Korkmaz, organizasyonda sponsor olarak yer alarak sporu, aktif yaşamı ve bisiklet kültürünü destekleme yaklaşımını ortaya koydu. Korkmaz, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından Tour de France’ın heyecanını Türkiye’ye taşıyan L’Étape Türkiye’de, bisiklet tutkunlarına kahve deneyimi yaşattı.

İstanbul’da düzenlenen organizasyonun etkinlik alanındaki Korkmaz standı, sporcuların ve ziyaretçilerin buluşma noktalarından biri oldu. Etkinlik boyunca katılımcılara Korkmaz kahveleri ikram edilirken, dereceye giren sporcuların ödüllerine de Korkmaz ürünleriyle katkı sağlandı. Korkmaz Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Korkmaz da organizasyona katılarak sporcuların ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Korkmaz’dan spor dünyasına güçlü temas Etkinlik kapsamında Korkmaz standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarık Korkmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisiklet dostu şehir kültürünün güçlendirilmesi üzerine sohbet gerçekleştirildi. Korkmaz’ın Türk sporuna ve özellikle bisiklet sporuna yönelik desteği de görüşmede paylaşıldı.

Organizasyonun ardından düzenlenen yemekte ise Tarık Korkmaz, bisiklet dünyasının önemli isimlerinden ve Tour de France’ı dört kez kazanma başarısı gösteren Chris Froome ile bir araya geldi. Bisiklet sporunun uluslararası ölçekteki önemli temsilcilerinden Froome ile gerçekleşen buluşma, Korkmaz’ın dünya çapında ses getiren bu büyük organizasyondaki katılımına ayrı bir değer kattı.

“Buluşmanın İdeali” ile hareketi destekliyor

Korkmaz’ın “İdeali Bu” yaklaşımı, insanların tutkularının peşinden gitmesini, hayatın içinde daha fazla hareket ve deneyime yer açmasını destekliyor. L’Étape Türkiye ise bu yaklaşımın aktif yaşam, spor ve ortak tutku ekseninde buluştuğu önemli etkinliklerden biri oldu.

Korkmaz Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Korkmaz etkinliğe ilişkin, “L’Étape Türkiye, bisiklet sporunu profesyonel yarış deneyimiyle buluşturan ve Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları açısından önemini ortaya koyan çok değerli bir etkinlik. Korkmaz olarak biz de insanları tutkuları etrafında bir araya getiren bu deneyimin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. “Buluşmanın İdeali” anlayışımızla, insanların hareket ettiği, keşfettiği ve birlikte deneyimlediği anları desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.