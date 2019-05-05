Koray Avcı'dan mekan çalışanına ağza alınmayacak küfürler!

Geçtiğimiz günlerde sahneye köpeği ile çıkarak herkesi şaşırtan Koray Avcı, insanlara ve hayvanlara şiddet uygulayanlara tepkisini göstermek istediğini belirtmişti. 1 Mayıs'ta ise sahne aldığı İstanbul'da konser veren Avcı, sahneye ekibiyle birlikte baretle çıkarak sevenleri tarafından ayakta alkışlanmıştı. Fakat Avcı, bir mekanın çalışanına ettiği küfürlerle sözlü tacizde bulunmasıyla kendisiyle oldukça çelişti.