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Kopenhag - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Kopenhag - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puan alması durumda gruptan çıkacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Exxen platformundan yayınlanacak.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Muhtemel 11'ler

Kopenhag XI: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson


Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

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