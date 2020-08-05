Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği Kopenhag ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başakşehir, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor.

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, bu avantajı kullanarak adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırmak istiyor. Temsilcimiz çeyrek finale kalırsa rakibi büyük ihtimalle Manchester United olacak.

Parken Stadı'nda TSİ 19:55'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayılanacak.

Kopenhag - Başakşehir

Stat: Parken

Hakem: Daniele Orsato (İtalya)

Saat: TSİ 19:55

Yayın: beIN Sports 1

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli