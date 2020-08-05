Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği Kopenhag ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor.

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, bu avantajı kullanarak adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırmak istiyor. Temsilcimiz, çeyrek finale kalırsa rakibi büyük ihtimalle Manchester United olacak.

Parken Stadı'nda TSİ 19:55'te başlayan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Kopenhag: 1 - 0 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

4' GOL! Kopenhag, Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçti! Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.

Stat: Parken

Hakem: Daniele Orsato (İtalya)

Saat: TSİ 19:55

Yayın: beIN Sports 1

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba