Köpekten kaçarken kamyon çarpan Minik Mahra'nın cenazesini teslim alan ailenin hali perişan

Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.