Köpekten kaçarken kamyon çarpan Minik Mahra'nın cenazesini teslim alan ailenin hali perişan
Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Acılı ailesi bugün cenazesini morgdan alırken gözyaşlarına boğuldu.
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı.
Acılı baba ise cenaze aracının önüne oturdu.
Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.