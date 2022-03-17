Köpekler için 'zehirli et verin gebersin' diyen Yıldız Tilbe'ye Bülent Ersoy sahip çıktı
Twitter'da "Saldırgan köpeklere zehirli et verin gebersin" dediği için günlerdir tepki yağan Yıldız Tilbe'ye Bülent Ersoy sahip çıktı.
Diva lakaplı Türk Sanat Müziği Bülent Ersoy, "Saldırgan köpeklere zehirli et verin" çıkışından dolayı tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı. Katıldığı doğum gününde konuşan Ersoy, "Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı, insanlar onun kusuruna bakmasın" dedi.
Son günlerde sokak köpeklerin iki kişiye saldırdığını öğrenen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.
Köpeklerin öldürülmesi gerektiğini söyleyen Tilbe'ye birçok kişiden tepki yağarken ilk destek Bülent Ersoy'dan geldi.