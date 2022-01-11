Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Galatasaray'dan gelmişti

Süper Lig'de fırtına gibi esen Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ahmet Çalık, geçen sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Konyaspor'a transfer olmuştu...

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Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.