Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de sinirler gerildi! İki yıldız isim tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupaya veda etti. Maçın ardından Skriniar ile Guendouzi arasında tartışma yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Zorlu Anadolu deplasmanında rakibinin golüne engel olamayan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etti.

Maçın bitimiyle sinirler gerildi

Şampiyonluk parolasıyla çıktığı kupa serüveninde Konyaspor engeline takılan Fenerbahçe'de, alınan bu sürpriz mağlubiyetin ardından saha içi ve soyunma odası koridorları adeta karıştı. Beklenmedik vedanın getirdiği stres, futbolcuların da sinirlerini oldukça gerdi.

Skriniar ve Guendouzi tartıştı

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yaşanan hayal kırıklığı, takım arkadaşları arasında büyük bir gerilime dönüştü. Maçın hemen ardından Skriniar ile Guendouzi arasında şiddetli bir tartışma patlak verdi.

