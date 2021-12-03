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Konyaspor Türk futboluna damga vurdu! Herkes durdu Vanspor boş kaleye gol attı

KONYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde evinde Vanspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında Konyaspor'un attığı golden sonra yaşananlar geceye damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 33. dakikasında Konyaspor’un bulduğu golden sonra saha içinde ilginç dakikalar yaşandı. Konyaspor’un atak geliştirdiği sırada topla birlikte ilerleyen Oğulcan Ülgün bir anda sekmeye başladı ve elini havaya kaldırarak topu dışarıya yollamak istedi.

Vansporlu oyuncular, Oğulcan Ülgün’ün sakatlık yaşadığını görünce duraksadılar ancak, topu dışarı çıkmadan kontrol eden Konyasporlu Ahmet Karademir pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmadığını gören Vansporlu oyuncular maça devam etmek istese de, ceza sahası içinde topla buluşan Amar Rahmanovic’in içeriye çevirdiği top, Vansporlu Barış Gök’e çarparak ağlara gitti.

Pozisyonun ardından Vansporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken Konyaspor cephesinden fair play ruhuna yakışır bir hareket geldi. Golden sonra yapılan santranın ardından hareket etmeyen Konyasporlu futbolcular, Vanspor’un boş kaleye gol atmasına izin verdi ve skor 1-1’e geldi. Süper Lig ekibi Konyaspor, maçın ikinci yarısında attığı iki golle sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükselen taraf oldu.

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