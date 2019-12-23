Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Son iki haftayı beraberliklerle kapatan Aykut Kocamanlı Konyaspor, 16. hafta maçında, sahasında geçen hafta Denizlispor'a yenilen Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da rakibine gol atan ve bu süreçte mağlubiyet almayan (3G 3B) bordo mavililer, bu istikrarını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).

Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilirken (10B 4M), Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Nisan 2017'den bu yana dış sahada üst üste üç maç kazanamıyor.

Konyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth