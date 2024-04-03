Konyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.Abone ol
Bordo mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılmak isterken, ev sahibi takım sahasında puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Konyaspor 0-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)
19'GOL! Trabzonspor, Tezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti.
13'Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.
5'Her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Konyaspor: Kuba | Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme | Soner, N'Zonzi | Ndao, Cicaldao, Oğulcan | Cikalesshi.
Trabzonspor: Uğurcan | Meunier, Mendy, Denswil, Eren | Berat, Umut Güneş, Bardhi | Visca, Trezeguet, Pepe.