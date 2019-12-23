Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Son iki haftayı beraberliklerle kapatan Aykut Kocamanlı Konyaspor, 16. hafta maçında, sahasında geçen hafta Denizlispor'a yenilen Trabzonspor'u konuk ediyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da rakibine gol atan ve bu süreçte mağlubiyet almayan (3G 3B) bordo mavililer, bu istikrarını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).

Konyaspor: 0 - 0 :Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 20.00

Yayın: beIN SPORTS HD1

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth